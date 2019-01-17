Депутат предложила ночью отключать свет у малоимущих

Депутат гордумы Читы Екатерина Борисова предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустрренных домах Читы, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир.

«Вообще, по логике надо на ночь им отрубать свет, как у нас делают на дачах, и они не будут топиться», — сказала Борисова, слова которой передает Заб.ру.

Необходимость прибегнуть к таким мерам она объяснила тем, что «80% людей за свет не платят и отапливаются за счет электроэнергии. То есть, дома у них тепло, а дров и угля нет».

«Ночью не нужно людям еду готовить, для чего свет нужен. То есть все спят нормальные люди. И чтобы не отапливались, я и сказала выход — отключать, допустим, с 12 ночи до 6 утра электричество, как это делается в дачных кооперативах, когда получается такая же проблема. Потому что людей заставить платить невозможно, денег у них нет и, получается, опять дойдет до того, что за счет добросовестных жителей будем оплачивать этих неплательщиков, чтобы эти долги погасить», — пояснила свои слова депутат.

При этом Борисова уточнила, что предложенную ею меру вряд ли приведут в действие, потому что это может противоречить другим законам Жилищного кодекса

В качестве еще одного решения проблемы Борисова предложила привлекать неплательщиков к обязательным общественно-полезным работам.

Так она отреагировала на сообщения о том, что городское жилищно-эксплуатационное управление, которое обслуживает бараки в Чите, оказалось на грани банкротства из-за долга в 50 млн рублей перед «Читаэнергосбытом», сообщает Чита.ру

Слова Борисовой уже вызвали критику среди жителей Читы. Одна из жительниц барака предложила депутаты для начала опробовать предложенные ею меры на себе.

«Она себе не хочет отключить на ночь, чтобы экономить? Мы во всем ущемлены: в туалет некуда ходить, воду на себе носим, печки сами топим, еще и свет на ночь отключать?» — возмутилась женщина.

Она рассказала, что без электричества ночью жильцам бараков просто не обойтись, ведь холодильники и некоторая другая бытовая техника подключены к сети круглосуточно.

Екатерина Борисова избрана по Ингодинскому одномандатному избирательному округу. Также является директором сети частных детских садов «Маленькая страна» и заместителем секретаря Читинского городского местного отделения ВПП «Единая Россия».