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Мэр Саратова проехался на маршрутке и пожаловался на грубого водителя 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: администрация муниципального образования "Город Саратов"
Глава Саратова Михаил Исаев после командировки продолжил ездить на работу на общественном транспорте, в четверг он проехал из поселка Агафоновка на окраине города на маршрутке и остался недоволен грубостью водителя, а также отвратительным техническим и санитарным состоянием салона, сообщила пресс-служба мэрии.
Исаев на фоне проблем с уборкой снега на дорогах города 9 января добирался на работу на общественном транспорте и немного опоздал на запланированный в мэрии брифинг. По данным мэрии, в последующие рабочие дни — 10, 11 и 14 января — Исаев также ездил на общественном транспорте, инспектируя его работу на маршрутах из отдаленных микрорайонов. Во вторник Исаев был в командировке в Москве, но по возвращении обещал возобновить поездки с окраин города на общественном транспорте.
Как сообщила пресс-служба, в четверг в 7.10 (6.10 мск) Исаев проехал из поселка Агафоновка в центр города на маршрутном микроавтобусе № 58 за 40 минут.
"Значительных заторов не наблюдалось … Санитарное и техническое состояние салона микроавтобуса, в котором я ехал, отвратительное, несмотря на то, что это импортный и относительно новый автомобиль: грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они "пестрят" какими-то рекламными наклейками. Водитель грубил пассажирам", — цитирует Исаева пресс-служба.
"В связи с этим к перевозчику очень много вопросов, но не меньше их и к "Транспортному управлению". Требую немедленно разобраться, почему подобные случаи имеют место быть, почему подвижной состав в таком неудовлетворительном состоянии выходит на линию, почему водитель считает возможным так некорректно себя вести", — добавил мэр.
Также он отметил неудовлетворительное состояние конечной остановки в Агафоновке и указал на необходимость расчистки там дороги от снега.
"В расширении нуждается и основная магистраль на пути следования из поселка — это улица Клочкова. В связи с этим мной были сделаны замечания главе администрации Октябрьского района и даны поручения в кратчайшие сроки провести мероприятия по благоустройству обозначенных объектов", — заявил Исаев.
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Политика , Саратов
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