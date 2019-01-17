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Делегации ДНР и ЛНР посетят Крым с официальным визитом 

RT на русском + ещё 1 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Делегации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибудут в Крым с официальным визитом в четверг, 17 января. Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Андрей Козенко.
«Представители делегаций примут участие в митинге, посвящённом празднованию 365-й годовщины Переяславской рады, который состоится в Симферополе 18 января», — сказал Козенко.
Уточняется, что в состав делегаций войдут глава ДНР Денис Пушилин, председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка, спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко и министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
Ожидается, что мероприятия пройдут под эгидой интеграционного комитета «Россия — Донбасс».
Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым ожидает участия делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме в 2019 году.
По его словам, Крым, в свою очередь, планирует активное участие в выставках, которые состоятся в Китае в следующем году.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Георгий Мурадов , Денис Пушилин , Владислав Дейнего , Денис Мирошниченко , Республика Крым
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