Делегации ДНР и ЛНР посетят Крым с официальным визитом

Делегации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибудут в Крым с официальным визитом в четверг, 17 января. Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Андрей Козенко.

«Представители делегаций примут участие в митинге, посвящённом празднованию 365-й годовщины Переяславской рады, который состоится в Симферополе 18 января», — сказал Козенко.

Ожидается, что мероприятия пройдут под эгидой интеграционного комитета «Россия — Донбасс».

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым ожидает участия делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме в 2019 году.

По его словам, Крым, в свою очередь, планирует активное участие в выставках, которые состоятся в Китае в следующем году.