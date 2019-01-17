В России ответили на заявление США о выходе из ДРСМД

Один из российских парламентариев отметил, что в целом действия Вашингтона «лишены смысла и непонятно, какую выгоду они ищут».

Российские парламентарии отреагировали на желание США приостановить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как отметил заместитель главы думского комитета по обороне Андрей Красов , все американские высказывания следует считать PR-ходом, цель которого — «демонизировать Россию », а также обвинить ее «во всех смертных грехах».

Красов добавил, что подобные действия со стороны США равносильны продолжению антироссийской санкционной политики.

В то же время член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов сообщил, что таким образом Вашингтон надеется получить определенные геополитические преимущества. И все — за счет выхода из Договора.

«Соединенные Штаты дают понять, прикрывая это различными фиговыми листочками, что они не намерены исполнять этот договор, что он им не нравится. Но это все формальности», — заявил он.

Морозов добавил также, что смысл такого поведения США в том, что они надеются за счет выхода из ДРСМД «разместить соответствующие наступательные системы, подпадающие под ограничения, в Европе».

По его словам, в целом действия Вашингтона «лишены смысла и непонятно, какую выгоду они ищут».

«Возможно, это просто работа на интересы военно-промышленного комплекса, который хочет получить дополнительные деньги и поиграть в новые ракеты», — цитирует его RT.

«Думаю, в ближайшее время мы получим доказательства того, что американцы специально провели эту очень грубую операцию, чтобы развязать себе руки», — заключил он.