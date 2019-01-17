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В России ответили на заявление США о выходе из ДРСМД 

ТК «Звезда»
Один из российских парламентариев отметил, что в целом действия Вашингтона «лишены смысла и непонятно, какую выгоду они ищут».
Российские парламентарии отреагировали на желание США приостановить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как отметил заместитель главы думского комитета по обороне Андрей Красов, все американские высказывания следует считать PR-ходом, цель которого — «демонизировать Россию», а также обвинить ее «во всех смертных грехах».
Красов добавил, что подобные действия со стороны США равносильны продолжению антироссийской санкционной политики.
В то же время член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов сообщил, что таким образом Вашингтон надеется получить определенные геополитические преимущества. И все — за счет выхода из Договора.
«Соединенные Штаты дают понять, прикрывая это различными фиговыми листочками, что они не намерены исполнять этот договор, что он им не нравится. Но это все формальности», — заявил он.
Морозов добавил также, что смысл такого поведения США в том, что они надеются за счет выхода из ДРСМД «разместить соответствующие наступательные системы, подпадающие под ограничения, в Европе».
По его словам, в целом действия Вашингтона «лишены смысла и непонятно, какую выгоду они ищут».
«Возможно, это просто работа на интересы военно-промышленного комплекса, который хочет получить дополнительные деньги и поиграть в новые ракеты», — цитирует его RT.
Вместе с тем член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что в случае размещения американских ракет на территории Европы и после выхода США из Договора возникает серьезная угроза для России.
«Думаю, в ближайшее время мы получим доказательства того, что американцы специально провели эту очень грубую операцию, чтобы развязать себе руки», — заключил он.
Ранее замгоссекретаря Соединенных Штатов Андреа Томпсон заявила, что США приостановят свои обязательства по ДРСМД в заявленный срок 2 февраля, если Россия не предоставит доказательств выполнения договора.
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Политика , Видео , Олег Морозов , Андреа Томпсон , Франц Клинцевич , Андрей Красов , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Совет Федерации , США
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