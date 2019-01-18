Лавров обсудит в Москве с главой МИД Германии ДРСМД

В пятницу российский МИД проводит серию закрытых брифингов для иностранных дипломатов по теме ДРСМД, чтобы донести до коллег российскую позицию.

Будущее договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет ключевой темой встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким коллегой Хайко Маасом.

Переговоры проходят в Москве . В Берлине заявляют, что как и Россия Германия заинтересована в сохранении соглашения, так как его слом серьезно затронет европейскую безопасность.

Внимание сторон будет также уделено графику политического диалога, продвижению многочисленных проектов в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

На прошедших во вторник в Женеве российско-американских консультациях США вновь бездоказательно обвинили Россию страну в несоблюдении положений документа и потребовали уничтожить ракету, которая якобы нарушает соглашение. В свою очередь, Москва призывает Вашингтон выполнять свою часть договора.

В пятницу российский МИД проводит серию закрытых брифингов для иностранных дипломатов по теме ДРСМД, чтобы донести до коллег российскую позицию.

Ранее Сергей Лавров рассказал о желании Москвы наладить отношения с западными странами. Министр иностранных дел РФ напомнил, что Россия готова к диалогу только на принципах равноправия и взаимного учета интересов.