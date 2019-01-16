Визит Путина в Сербию начнется с возложения венков

Президент России Владимир Путин , прибыв с визитом в Сербию , первым делом отправиться к Мемориалу освободителям Белграда и памятнику советским солдатам. Вместе с сербским лидером Александаром Вучичем он возложит венки к монументам. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков

После этого состоится официальная церемония встречи президентов двух стран, в ходе которой Путину и Вучичу будут представлены члены российской и сербской делегаций. В программе визита предусмотрено подписание совместных документов по итогам переговоров, а также вручение Путиным Вучичу Ордена Александра Невского . Таким образом российский лидер хочет отметить вклад сербского коллеги в расширение сотрудничества между странами, сообщает ТАСС

Кроме того, президенту России предстоит встреча с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Мирославом Додиком и сербским патриархом Иринеем.