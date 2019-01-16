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Визит Путина в Сербию начнется с возложения венков 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин, прибыв с визитом в Сербию, первым делом отправиться к Мемориалу освободителям Белграда и памятнику советским солдатам. Вместе с сербским лидером Александаром Вучичем он возложит венки к монументам. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
После этого состоится официальная церемония встречи президентов двух стран, в ходе которой Путину и Вучичу будут представлены члены российской и сербской делегаций. В программе визита предусмотрено подписание совместных документов по итогам переговоров, а также вручение Путиным Вучичу Ордена Александра Невского. Таким образом российский лидер хочет отметить вклад сербского коллеги в расширение сотрудничества между странами, сообщает ТАСС.
Кроме того, президенту России предстоит встреча с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Мирославом Додиком и сербским патриархом Иринеем.
Ранее News.ru сообщил о том, что сербские правоохранители задержали боевика Армина Алибашича, который подозревается в подготовке покушения на Путина во время его визита в страну. При задержании у Алибашевича изъяли винтовку, а дома у него нашли целый арсенал и символику запрещённой в России террористической группировки ИГ.
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Комментарии1
Политика , Александр Невский , Юрий Ушаков , Владимир Путин , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Сербия
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