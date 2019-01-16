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Путин напомнил главную задачу властей 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что главная задача властей — повышение качества жизни российских граждан.
«Я напомню простую истину: главная наша задача — это повышение качества жизни наших людей, граждан России, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением её структуры», — сказал Путин.
Путин во время совещания с членами правительства обратил внимание министра финансов Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на инфляцию в стране.
Также во время совещания он поручил расселить жильцов дома в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря произошёл взрыв газа.
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