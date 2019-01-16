Путин напомнил главную задачу властей

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что главная задача властей — повышение качества жизни российских граждан.

«Я напомню простую истину: главная наша задача — это повышение качества жизни наших людей, граждан России, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением её структуры», — сказал Путин.

Также во время совещания он поручил расселить жильцов дома в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря произошёл взрыв газа.