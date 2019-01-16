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Путин потребовал реального исполнения нацпроектов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства добиваться реального исполнения нацпроектов, а не на бумагах, и поручил вести тщательный поквартальный контроль.
«Эти результаты должны будут выражаться не в цифрах и в отчетах, а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле», — передает его слова ТАСС.
Он призвал членов правительства перейти к реальной практической работе, которая позволит достичь важнейших для страны практических результатов.
«Рассчитываю на то, что эта работа будет напряженной и результативной», — сказал глава государства.
В конце декабря Путин сообщил, что в первом квартале 2019 года будет развернута работа по нацпроектам. Также он говорил, что реализация национальных проектов должна дать реальные позитивные результаты уже в 2019 году.
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