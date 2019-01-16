В Кремле ожидают непростых переговоров с Японией

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле ожидают непростых переговоров между Москвой и Токио по проблеме мирного договора.

«Задача очень непростая, и нас ждут, в общем-то, непростые переговоры», — приводит Интерфакс слова Ушакова.

Он отметил, что «российская сторона чётко придерживается мнения, что решение проблемы мирного договора должно быть однозначно поддержано и однозначно принято народами, прежде всего, России, но и вообще народами наших стран».