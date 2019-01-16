Федеральному чиновнику поставили неуд

«У меня нет ничего личного, но за восемь лет вашей работы я могу поставить вам "неуд" за результаты вашей работы, исходя из ситуации, которая есть на сегодняшний день», — сказала парламентарий во время обсуждения проекта постановления «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке».

Сенатор подчеркнула, что как глава ведомства Валентик должен был обеспечить конкретные меры для решения проблемы незаконного оборота древесины. «У нас каждая бутылка водки, ясно, где она была произведена, куда она поступила на реализацию. Почему такого порядка нет в сфере оборота древесины?» — посетовала она.

Матвиенко заверила, что парламентарии будут каждые полгода возвращаться к теме «черных лесорубов». Если положительных сдвигов не произойдет, то деятельности Рослесхоза будет дана негативная оценка. «Нужно соответствовать занимаемой должности», — заключила спикер Совета Федерации.