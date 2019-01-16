Из России бесплатно не выпустят? Чем грозит стране налог на выезд

Снижение качества сервиса и конкурентоспособности, рост цен — к таким последствиям, по мнению экспертов, может привести реализация идеи о налоге на выезд. С инициативой брать с россиян и иностранцев по 500 рублей за пересечение границы выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ. Поддержки это предложение не встретило. О том, чем способен обернуться для внутреннего туризма такой налог, — в материале РИА Новости

Инновационный путь?

Бизнесмены подсчитали, что новый налог принесет в бюджет около 35 миллиардов рублей в год, что "позволит не только обеспечить успешное выполнение федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)", но и заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития". Налог должен взиматься каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

Похожая юридическая норма действует с 7 января в Японии : каждый покидающий страну морем или самолетом платит сбор — тысячу иен (около десяти долларов).

Так называемый Sayonara tax включен в стоимость билетов. Вырученные средства предполагается потратить на улучшение туристической инфраструктуры в аэропортах, увеличение штата многоязычных гидов и бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте.

Неправильный сбор

В туристическом сообществе уверены: внутреннему туризму нужно содействовать на государственном уровне, но не искусственными ограничениями.

"Поддержка развития отечественного туризма и туристического бизнеса принесет России значительно больше денег и другой выгоды, чем налог на выезд при пересечении госграницы иностранными гражданами и россиянами", — сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он напомнил, что летом 2017 года депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил Ростуризму ввести сбор по 100 рублей в сутки для российских туристов, отправляющихся отдыхать по путевкам на иностранные курорты. Тогда в ведомстве подчеркнули, что граждане России вправе отдыхать там, где хотят, и учреждать какие-либо сборы за пересечение границы абсолютно неправильно.

Наказание за выезд

Мнение чиновников не изменилось.

"Ведомство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок в соответствии со своими желаниями и возможностями, в том числе это касается путешествий за рубеж", — отметил советник главы Ростуризма Андрей Монаков.

По его словам, искусственное ограничение конкуренции негативно повлияет на качество сервиса внутри страны и повысит цены на продукты отечественного туризма.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский полагает, что налог на выезд из России требует детального обсуждения и обоснования. По его мнению, сумма небольшая, но нужно понимать, для чего этот сбор вводится, какая последует отдача. Сенатор выразил опасение, что подобный налог может рассматриваться как "наказание за выезд из России".

Целевая поддержка

В туроператорских компаниях отреагировали жестко.

"Человек работал, решил искупаться в теплом море, чтобы потом 11 месяцев снова "пахать", а с него хотят брать дополнительный налог! Ни в какие ворота не лезет", — возмущается Михаил Будянский, директор отдела продаж компании, которая с 1993 года работает в сфере въездного и внутреннего туризма.

По его словам, 500 рублей для кого-то может быть не такой уж и маленькой суммой, а куда пойдут собранные средства, неизвестно.

"В сфере внутреннего туризма нужна целевая поддержка государства (она сейчас есть), — поясняет он. — Реальный пример: недавно мы были в Переславле-Залесском, где, как рассказал гид, на деньги из бюджета и пожертвования местных бизнесменов отреставрировали некоторые туристические объекты".

И таких примеров очень много, продолжает эксперт.

"Помогают бизнесмены, правительство, почему туристы должны еще что-то платить? — удивляется он. — Чтобы те, кто едет в Турцию, предпочитали Россию, нужно сделать отдых в стране дешевым и комфортным".

"Мне кажется, авторы инициативы руководствуются не экономическими целями, — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор одного из крупных туроператоров. — Бюджету это принесет довольно скромные средства, а суммы, которые государство предполагает направить на поддержку внутреннего туризма, исчисляются сотнями миллиардов рублей".

Он напомнил, как много было вложено денег в создание туристической инфраструктуры перед чемпионатом мира по футболу. Да, интересных идей не хватает, но предложение взимать налог на выезд таковой точно не назовешь.

"Сигнал, который общество уже получило, — негативный, — считает Ромашкин. — Зачем ограничивать право граждан на свободу передвижения?"

Условия для инвесторов

С турбизнесом согласились и законодатели.

"Привлечение финансовых средств на развитие туризма в России не должно проводиться за счет дополнительных сборов с наших граждан", — уверен глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

По его мнению, развивать въездной и внутренний туризм нужно за счет создания льготных условий для инвесторов, правильной работы с собственниками бизнеса.

Идею нового налога обсуждают и сами туристы, предлагая инициативным предпринимателям не мелочиться.

"Узко смотрят. Нужно не за выезд брать, а просто ежегодно, как транспортный налог, ввести налог на загранпаспорт", — иронизируют комментаторы на сайте Ria.ru.

Еще одно предложение: тем, кто поехал на отдых внутри России, доплачивать 500 рублей. И это, естественно, самые деликатные из высказываний.