Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игнорирующие выборы партии будут ликвидированы 

Российская Газета + ещё 1 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции России с июня текущего года начнет выявлять партии, которые игнорируют участие в проводимых в стране выборах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе минюста. Как пояснили в пресс-службе, с июня 2019 года будет проводиться анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах. В случае выявления партий, которые с момента регистрации в 2012 году в течение 7 лет ни разу не приняли участие в выборах, они будут подлежать ликвидации.
В юридическом ведомстве напомнили, что весной 2012 года произошла либерализация законодательства о регистрации политических партий. С этого момента создание партий в стране сильно упростилось. На данный момент, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, в России зарегистрированы 64 политические партии, 63 из которых имеют право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Решение суда о ликвидации "Молодой России" уже вступило в силу, но из госреестра ее еще не удалили. 33 партии были зарегистрированы в течение 2012 года.
Согласно закону, не принимавшая в течение 7 лет подряд участия в выборах партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. С соответствующим иском в ВС должен обращаться минюст.
В марте прошлого года член Центризбиркома России Евгений Шевченко заявил, что 23 партии будут ликвидированы в 2019 году, если за год не примут участия в каких-нибудь выборах.
63 политические партии в России из 64 зарегистрированных имеют право принимать участие в выборах
Кстати, уже в этом месяце Верховный суд рассмотрит два иска минюста о ликвидации партий "Национальный курс" и "Здоровые силы". У них выявлено несоответствие количества зарегистрированных региональных отделений требованиям закона о партиях. Минимальное количество региональных отделений для функционирования партии — 43. "Здоровые силы" зарегистрированы в 2013 году и с тех пор не участвовали в выборах.
Под участием в выборах законом подразумевается выдвижение и регистрация списка на выборах в Госдуму, регистрация своего кандидата в президенты, участие в губернаторских выборах минимум в 10 процентах всех регионов или в выборах законодательных собраний не менее чем в 20 процентах субъектов. Если рассматривать муниципальный уровень, то, чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение 7 лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны.
Российская Газета: последние новости
Песков рассказал, когда от слов Путина "кровь стынет" Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
Комментарии
Политика , Евгений Шевченко , Госдума , Минюст РФ , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин принял решение по Магнитогорску26
Рыбка сделала откровенное признание после приговора
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова102
Мэй назвала дату выхода из Евросоюза10
Украина не не лишила Россию прохода через Босфор2
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
01:59
Военные США погибли во время теракта в Сирии
Происшествия
02:40
Рыбка сделала откровенное признание после приговора
В мире
03:17
Госпитализация? Что случилось с Василием Лановым
Шоу-бизнес Статьи
01:55
Путин принял решение по Магнитогорску
Общество Происшествия
00:53
В столице объявили «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
04:11
«Один путь — на Украину»: Бойко депортировали из России
В мире Статьи
01:18
Путин и Абэ развязывают курильский узел
Политика Азия
07:50
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение