Игнорирующие выборы партии будут ликвидированы

Министерство юстиции России с июня текущего года начнет выявлять партии, которые игнорируют участие в проводимых в стране выборах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе минюста. Как пояснили в пресс-службе, с июня 2019 года будет проводиться анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах. В случае выявления партий, которые с момента регистрации в 2012 году в течение 7 лет ни разу не приняли участие в выборах, они будут подлежать ликвидации.

В юридическом ведомстве напомнили, что весной 2012 года произошла либерализация законодательства о регистрации политических партий. С этого момента создание партий в стране сильно упростилось. На данный момент, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, в России зарегистрированы 64 политические партии, 63 из которых имеют право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Решение суда о ликвидации "Молодой России" уже вступило в силу, но из госреестра ее еще не удалили. 33 партии были зарегистрированы в течение 2012 года.

Согласно закону, не принимавшая в течение 7 лет подряд участия в выборах партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. С соответствующим иском в ВС должен обращаться минюст.

В марте прошлого года член Центризбиркома России Евгений Шевченко заявил, что 23 партии будут ликвидированы в 2019 году, если за год не примут участия в каких-нибудь выборах.

63 политические партии в России из 64 зарегистрированных имеют право принимать участие в выборах

Кстати, уже в этом месяце Верховный суд рассмотрит два иска минюста о ликвидации партий "Национальный курс" и "Здоровые силы". У них выявлено несоответствие количества зарегистрированных региональных отделений требованиям закона о партиях. Минимальное количество региональных отделений для функционирования партии — 43. "Здоровые силы" зарегистрированы в 2013 году и с тех пор не участвовали в выборах.