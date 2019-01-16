Немецкая журналистка назвала Лаврова министром иностранных дел Германии

Если позволите второй вопрос — наш министр иностранных дел Лавров… Лавров, нет, Хайко Маас… — произнесла журналистка и рассмеялась.

«Ну все, теперь я точно буду обвинен в том, что мы еще и Германию хотим захватить и заполонить», — отреагировал министр.

Официального представителя МИД Марию Захарову удивила ошибка журналистки. Она подчеркнула, что в конференц-зале ведомства было хорошее кондиционирование и с начала конференции прошло только полчаса и журналисты были «еще свежие».

Как выяснилось, корреспондент хотела узнать, что Лавров будет обсуждать с немецким коллегой, который скоро прибудет в Москву. Дипломат ответил, что на повестке дня ситуация в Сирии и на Украине.