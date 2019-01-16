Критерием адекватности для украинских властей было бы выполнение Киевом собственных обязательств и Конституции Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс— конференции.
"Критерии адекватности — собственно говоря, уважение своих собственных обязательств, уважение своей собственной Конституции, своих собственных законов", — ответил глава МИД РФ на вопрос, что именно он считал бы адекватным со стороны украинских политиков. "В том, что касается происходящего сейчас на Украине, я далеко не единственный, кто хотел бы видеть там адекватную политику — достаточно посмотреть и украинские средства массовой информации, и почитать некоторые сайты", — подчеркнул Лавров.