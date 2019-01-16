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Лавров назвал тему переговоров Путина и Эрдогана 

РИА Новости + ещё 1 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Переговоры между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом уже спланированы, центральной темой станет ситуация в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы надеемся, что в ближайшее время состоится контакт между президентами России и Турции, он уже спланирован", — сказал Лавров на большой пресс-конференции.
По его словам, центральным вопросом на переговорах будет положение дел в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Накануне Эрдоган объявил о своем визите в Россию 23 января и сообщил о намеченных переговорах с Путиным в формате один на один. Позже пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган намерен обсудить на переговорах в Москве координацию в свете вывода войск США из Сирии.
По итогам переговоров президентов России и Турции — стран-гарантов перемирия в САР — в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
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Комментарии
Политика , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Турция
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