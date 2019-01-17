Лавров: Важно, чтобы молодежь знала историю

Государства, которые по итогам Второй мировой войны взяли на себя юридические обязательства в отношении памятников, должны их выполнять. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на большой пресс-конференции по итогам 2018 года, когда комментировал эпизоды «войны» с памятниками советским воинам в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно, чтобы молодежь и в России, и в странах СНГ, и в европейских странах знала историю, чтобы представители молодого поколения не превращались в «Иванов, не помнящих родства». Это приведет к упадку европейской цивилизациии культуры, — сказал он. — Помимо просветительской и разъяснительной работы важно добиваться юридических обязательств, которые были взяты европейскими государствами в отношении памятников по итогам Второй мировой войны».

Лавров особо отметил, что в странах Восточной Европы возрождаются неонацистские, реваншистские и националистические тенденции. «Мы категорически осуждаем попытки переписывать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Это не дело политиков, этим должны заниматься историки», — отметил министр. При этом он рассказал, что существуют совместные комиссии историков России, Польши и Литвы. Исследователи встречаются и вырабатывают общие подходы к истории. По мнению главы МИД России, это очень полезная форма работы, которую было бы хорошо распространить в СНГ.

Министр отметил, что во многих странах, например в Болгарии, Венгрии и Германии, на случаи «войны» с памятниками местные власти чаще всего реагируют оперативно и четко, в соответствии со своими обязательствами.

Однако, по словам Лаврова, с польскими коллегами на эту тему взаимопонимания не достигнуто. Заявления о том, что памятники, которые не находятся над захоронениями, не защищены двусторонним соглашением, являются неверными, и юристы это подтвердят это. Министр выразил желание достичь взаимопонимания и здесь, тем более, что в России есть немало памятников, посвященных павшим на нашей земле иностранцам, в том числе из Восточной Европы.