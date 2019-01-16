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Россия будет реагировать на активность НАТО у своих границ, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия хочет восстановления отношений с США и ЕС, но будет реагировать на действия НАТО у своих границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По-прежнему заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов. Разумеется, будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", — сказал он на пресс-конференции в Москве.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год. Под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.
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Политика , Армия , Сергей Лавров , МИД , ЕС , НАТО , США
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