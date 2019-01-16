Россия будет реагировать на активность НАТО у своих границ, заявил Лавров

"По-прежнему заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов. Разумеется, будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год. Под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.