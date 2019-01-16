Власти Хакасии опровергли данные СМИ о больших премиях министрам

Информация, озвученная в СМИ и мессенджере Тelegram о сумме премий, выданных ряду членов правительства Хакасии , не соответствует действительности, суммы выплат снижены по сравнению с предыдущими годами, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Ранее в одном из каналов Telegram сообщалось, что глава Хакасии Валентин Коновалов выдал своим подчиненным премии в 200-400 тысяч рублей. Притом что по факту они проработали по полтора-два месяца.

"14 января в эфире телеканала "ТВ-7" (региональный канал) озвучена информация о премии заместителю главы республики Хакасия (Юлии Исмагиловой). Приведенные в эфире цифры недостоверны", — сообщили в пресс-службе, не озвучивая по факту выданной суммы.

По данным пресс-службы, Исмагилова назначена на должность исполняющего обязанности постоянного представителя Хакасии — заместителя главы республики Хакасия — председателя правительства республики 29 ноября 2018 года с утвержденным ежемесячным должностным окладом 24 747,3 рубля.

"С учётом того, что Ю. В. Исмагилова не проживает на территории Хакасии и в отличие от других членов правительства Республики Хакасия не имеет региональных надбавок на должностной оклад, компенсация заработной платы до уровня заместителя главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия осуществляется за счёт премиальных выплат. При этом новая замглавы отказалась от незаконно установленных надбавок, которые получал ее предшественник", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по итогам работы за год Исмагилова представит сведения о доходах в соответствии с действующим законодательством.

По данным пресс-службы, что касается содержания других членов правительства, то оклад министра в республике составляет 21 тысячу 998 рублей, доначисления осуществляются в виде надбавок и премий. Сведения о доходах также в обязательном порядке декларируются и являются публичными.