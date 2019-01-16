Песков рассказал о звонках Путина среди ночи 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Путина трудоголиком, рабочий день которого продолжается даже поздним вечером. Об этом Песков рассказал в интервью «Аргументам и фактам».
На вопрос журналиста, звонит ли Путин сотрудникам среди ночи, Песков ответил: "Бывало такое, когда происходили какие-то ЧП. Но, слава богу, бывало не так часто".
Представитель Кремля отметил, что люди обычно ждут прихода пятницы, а Путин — нет, так как у него нет выходных.
«Управление страной — это как доменная печь, которую нельзя затушить. <…> 10-11 вечера в Кремле — это разгар рабочего дня», — рассказал Песков.
По его словам, у Путина собственное понимание времени, но при этом воскресенье обычно все же отличается от понедельника по загруженности.
Иногда у президента выдается несколько выходных. В конце августа прошлого года Песков рассказал, что Путин провел выходные на Енисее вместе с главой Саяно-Шушенского заповедника, министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.
Также Путин иногда отдыхает в свой день рождения, 7 октября. Несколько раз за последние годы он встречался в этот день с друзьями и близкими, в 2015-м принял участие в хоккейном матче в Сочи с игроками-ветеранами, а в 2014-м Путин взял в свой день рождения отпуск. Позже президент рассказал журналистам, что весь день гулял по горам, пройдя в итоге почти девять километров.