Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ

Парламентарии настаивают на восстановлении всех прав в ассамблее, которых РФ была лишена из-за присоединения Крыма

«Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за свое неучастие», — заявил Толстой журналистам.

По его словам, последствия неучастия России в работе Парламентской ассамблеи СЕ гораздо глубже экономических, оно в том числе делает организацию «ущербной» по отношению к Евросоюзу

Александр Грушко. Москву не удовлетворяют шаги, предпринятые Парламентской ассамблеей Совета Европы для возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ, сообщил журналистам замглавы МИД РФ

В Парламентской ассамблее Совета Европы не хотят обсуждать сложные темы и стремятся навязать свою точку зрения, в такой ситуации России не имеет смысла возвращаться в ПАСЕ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин

По словам парламентария, России бессмысленно возвращаться в ПАСЕ, если права российской делегации не будут полностью восстановлены. Он заявил, что, пока не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации в ПАСЕ, у РФ нет оснований для возвращения в эту организацию и ее финансирования. Володин также отметил, что ПАСЕ оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польшей и Украиной.

На недавних закрытых консультациях с руководством ПАСЕ в Женеве Россия настаивала на установлении равноправия в ПАСЕ для всех стран-участниц, что возможно обеспечить путем внесения поправок в регламент ассамблеи об отмене санкционных статей по лишению ключевых полномочий национальных делегаций.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за якобы нарушения норм международного права. Речь идет о воссоединении Крыма с Россией. В Москве раскритиковали доводы ассамблеи. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.