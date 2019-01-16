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Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ 

BFM.RU 32 минуты назад
Парламентарии настаивают на восстановлении всех прав в ассамблее, которых РФ была лишена из-за присоединения Крыма
Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщает РИА Новости.
«Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за свое неучастие», — заявил Толстой журналистам.
По его словам, последствия неучастия России в работе Парламентской ассамблеи СЕ гораздо глубже экономических, оно в том числе делает организацию «ущербной» по отношению к Евросоюзу.
Россию лишили права выступления в ПАСЕ
Москву не удовлетворяют шаги, предпринятые Парламентской ассамблеей Совета Европы для возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В Парламентской ассамблее Совета Европы не хотят обсуждать сложные темы и стремятся навязать свою точку зрения, в такой ситуации России не имеет смысла возвращаться в ПАСЕ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам парламентария, России бессмысленно возвращаться в ПАСЕ, если права российской делегации не будут полностью восстановлены. Он заявил, что, пока не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации в ПАСЕ, у РФ нет оснований для возвращения в эту организацию и ее финансирования. Володин также отметил, что ПАСЕ оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польшей и Украиной.
На недавних закрытых консультациях с руководством ПАСЕ в Женеве Россия настаивала на установлении равноправия в ПАСЕ для всех стран-участниц, что возможно обеспечить путем внесения поправок в регламент ассамблеи об отмене санкционных статей по лишению ключевых полномочий национальных делегаций.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за якобы нарушения норм международного права. Речь идет о воссоединении Крыма с Россией. В Москве раскритиковали доводы ассамблеи. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.
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Политика , Видео , Петр Толстой , Александр Грушко , Вячеслав Володин , МИД , ЕС , Совет Европы , Госдума , Республика Крым
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