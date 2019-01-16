Путин назвал пережитком холодной войны курс на расширение НАТО

Перед визитом в Сербию президент России принял у себя представителей двух газет балканской страны и ответил на их вопросы.

Курс на расширение НАТО — пережиток «холодной войны». Об этом заявил Владимир Путин в интервью сербским журналистам.

Перед визитом в Сербию президент России принял у себя представителей двух газет балканской страны и ответил на их вопросы. Один из них был об усилении напряженности на полуострове из-за формирования в Косово полноценной армии.

«Мы уже указывали на то, что такая военно-политическая стратегия является ошибочной и деструктивной, это пережиток холодной войны, ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией», — отметил Путин в интервью сербским СМИ.

Президент подчеркнул, что из-за такой позиции НАТО на Балканах воссоздаются разделительные линии, что повышает напряженность в Европе.