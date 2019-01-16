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Путин назвал пережитком холодной войны курс на расширение НАТО 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед визитом в Сербию президент России принял у себя представителей двух газет балканской страны и ответил на их вопросы.
Курс на расширение НАТО — пережиток «холодной войны». Об этом заявил Владимир Путин в интервью сербским журналистам.
Перед визитом в Сербию президент России принял у себя представителей двух газет балканской страны и ответил на их вопросы. Один из них был об усилении напряженности на полуострове из-за формирования в Косово полноценной армии.
«Мы уже указывали на то, что такая военно-политическая стратегия является ошибочной и деструктивной, это пережиток холодной войны, ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией», — отметил Путин в интервью сербским СМИ.
Президент подчеркнул, что из-за такой позиции НАТО на Балканах воссоздаются разделительные линии, что повышает напряженность в Европе.
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Политика , Армия , Владимир Путин , НАТО , Сербия
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