Партийную «чистку» начнёт в июне Минюст

Министерство юстиции с июня начнёт выявлять партии, которые за последние семь лет не участвовали в выборах. Эти партии подлежат ликвидации, так как не соблюдают требования партийного законодательства.

Весной 2012 года была проведена либерализация закона о регистрации политических партий, в силу вступили принятые поправки, в мае началась регистрация объединений. Сейчас в России числятся 64 партии, из них 33 зарегистрированы в течение 2012 года. Право участвовать в выборах имеют 63 партии, сообщает ТАСС

Если партия семь лет не принимала участия в выборах, Минюст может обратиться в Верховный суд, который ликвидирует её. На муниципальном уровне партия за это время должна выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на местных выборах в боле, чем половине областей страны.