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Партийную «чистку» начнёт в июне Минюст 

News.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Министерство юстиции с июня начнёт выявлять партии, которые за последние семь лет не участвовали в выборах. Эти партии подлежат ликвидации, так как не соблюдают требования партийного законодательства.
Весной 2012 года была проведена либерализация закона о регистрации политических партий, в силу вступили принятые поправки, в мае началась регистрация объединений. Сейчас в России числятся 64 партии, из них 33 зарегистрированы в течение 2012 года. Право участвовать в выборах имеют 63 партии, сообщает ТАСС.
Если партия семь лет не принимала участия в выборах, Минюст может обратиться в Верховный суд, который ликвидирует её. На муниципальном уровне партия за это время должна выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на местных выборах в боле, чем половине областей страны.
Ранее News.ru сообщал, что КПРФ может выдвинуть режиссёра Бортко в губернаторы Петербурга. Владимир Бортко, ставший популярным благодаря своим постановкам по произведениям Михаила Булгакова, известен не просто как деятель искусств. Он фактически превратился в одного из заметных ораторов левого толка, победивший в личном «Поединке» у Соловьева самого Жириновского.
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Политика , Владимир Бортко , Михаил Булгаков , Минюст РФ , КПРФ , ИТАР-ТАСС
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