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Песков ответил на вопрос о «женитьбе» Путина 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин не «особо думает» о женитьбе. Такое мнение в беседе с «Аргументами и фактами» высказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, он сомневается, что глава государства «особо об этом думает», а узнать у него точно он не может.
«Не считаю себя вправе этим интересоваться», — объяснил он.
На вопрос о том, «желательно» ли для президента быть женатым, Песков ответил, что семейное положение никак не влияет на выполнение Путиным президентских обязанностей.
В ходе того же интервью Песков рассказал об умении Путина говорить «так, что кровь стынет», назвал начальника «настоящим трудоголиком», а себя — «человеком, который официально несет пургу».
Кроме того, вопросами международной повестки, интересующими Путина больше всего, Песков назвал ситуацию в Сирии и «застарелые проблемы» — отношения с США и Украиной.
Политика , Ближний Восток , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Аргументы и Факты
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