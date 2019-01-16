Песков ответил на вопрос о «женитьбе» Путина

По словам официального представителя Кремля, он сомневается, что глава государства «особо об этом думает», а узнать у него точно он не может.

«Не считаю себя вправе этим интересоваться», — объяснил он.

На вопрос о том, «желательно» ли для президента быть женатым, Песков ответил, что семейное положение никак не влияет на выполнение Путиным президентских обязанностей.

В ходе того же интервью Песков рассказал об умении Путина говорить «так, что кровь стынет», назвал начальника «настоящим трудоголиком», а себя — «человеком, который официально несет пургу».

Кроме того, вопросами международной повестки, интересующими Путина больше всего, Песков назвал ситуацию в Сирии и «застарелые проблемы» — отношения с США и Украиной.