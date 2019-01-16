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Песков рассказал, из-за чего ему бывает стыдно 

Газета.Ru + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты" признался, что ему бывает стыдно говорить о том, что он чиновник.
Он пояснил, это связано с негативным отношением общества к представителям данной профессии. В России, по его словам, есть люди, которые, многое делают для страны, но при этом совершенно не умеют выражать свои мысли, из-за чего порой начинается травля.
"Если есть чиновники, которым наплевать на людей, нужно их критиковать? Нужно. Но под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что большинство госслужащих самоотверженно работают на благо страны и не замешаны в коррупции.
Ранее Песков высказался по проблеме Курил.
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Политика , Дмитрий Песков , Аргументы и Факты
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