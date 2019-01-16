Песков: договор с Японией не должен навредить россиянам

При решении проблемы мирного договора Москвы и Токио не должны пострадать интересы россиян, живущих на Курилах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Не может и речи идти о том, чтобы был нанесён какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил», — цитирует Пескова газета «АиФ».

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились найти формулировку, «которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел».

«Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно. Каким образом — ответ будет дан в ходе кропотливой работы», — добавил Песков.

Как писал News.ru, в ноябре пресс-секретарь президента России заявил, что никакой автоматической передачи Курильских островов Японии нет и быть не может. Песков пояснил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года, согласно которой СССР был согласен передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между Москвой и Токио.