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Песков: договор с Японией не должен навредить россиянам 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
При решении проблемы мирного договора Москвы и Токио не должны пострадать интересы россиян, живущих на Курилах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Не может и речи идти о том, чтобы был нанесён какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил», — цитирует Пескова газета «АиФ».
Пресс-секретарь президента России напомнил, что Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились найти формулировку, «которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел».
«Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно. Каким образом — ответ будет дан в ходе кропотливой работы», — добавил Песков.
Как писал News.ru, в ноябре пресс-секретарь президента России заявил, что никакой автоматической передачи Курильских островов Японии нет и быть не может. Песков пояснил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года, согласно которой СССР был согласен передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между Москвой и Токио.
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Комментарии1
Политика , Синдзо Абэ , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Аргументы и Факты , Москва , Япония
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