Москва не намерена вмешиваться в религиозные процессы на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» в преддверии визита в Белград.
«Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Глава российского государства считает, что новообразованная православная церковь на Украине «является исключительно политическим, светским проектом», созданной с целью «разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь».
«Мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности Православной церкви Украины. На деле она полностью подконтрольна Стамбулу», — заявил Путин.
По его мнению, «крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях».
«Она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима. За это священников и мирян Украинской православной церкви преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить её законного наименования», — заявил президент России.
Как считает Владимир Путин, киевские власти не могут не понимать, что «попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьёзными последствиями». Но несмотря на это власти страны готовы «жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть».
Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко сравнил получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины с победой на фронте. Такое заявление он сделал в ходе визита в Луцк.