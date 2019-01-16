Путин обещал не вмешиваться в церковные дела на Украине

Москва не намерена вмешиваться в религиозные процессы на Украине . Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости» в преддверии визита в Белград.

«Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Глава российского государства считает, что новообразованная православная церковь на Украине «является исключительно политическим, светским проектом», созданной с целью «разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь».

«Мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности Православной церкви Украины. На деле она полностью подконтрольна Стамбулу», — заявил Путин.

По его мнению, «крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях».

«Она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима. За это священников и мирян Украинской православной церкви преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить её законного наименования», — заявил президент России.

Как считает Владимир Путин, киевские власти не могут не понимать, что «попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьёзными последствиями». Но несмотря на это власти страны готовы «жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть».