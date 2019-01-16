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Путин считает курс на расширение НАТО в Европе пережитком «Холодной войны» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия считает курс НАТО на расширение в Европе пережитком холодной войны, ошибочной и деструктивной стратегией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы также неоднократно заявляли, что считаем курс на расширение НАТО пережитком "холодной войны", ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией", — заявил Путин в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости" в преддверии своего визита в Белград.
Он отметил, что сегодня альянс пытается укрепить своё присутствие на Балканах.
"Однако тем самым он лишь воссоздаёт разделительные линии на европейском континенте, грубо нарушает принцип неделимости безопасности. Всё это, в конечном счёте, ведёт не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и росту напряжённости в Европе", — добавил он.
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Политика , Европа , Владимир Путин , НАТО
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