Страшный сон Вашингтона о Курилах

Для решения проблемы мирного договора между Россией Японией Токио следует признать итоги Второй мировой войны, заявили в российском МИД . Это признание, помимо прочего, прямо подразумевает «суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами».

Недвусмысленные заявления появились на фоне визита в Москву главы японского МИД. Напомню, что ранее в японском внешнеполитическом ведомстве огласили базовую позицию по ведению переговоров: мирный договор может быть подписан только после достижения договоренностей по территориальной проблеме. И вот — резкий и четкий ответ Москвы.

При этом раньше мы могли слышать голоса, что «вопрос почти решен», и что Россия якобы готовится к сдаче островов. В Японии это делается на уровне государственных СМИ — оно и понятно, Абэ предстоят выборы, он старается поднять свой рейтинг. Но Япония ведет серьезную информационную войну, которая рассчитана не только на внутреннюю аудиторию. Рассчитана она и на внешнюю — российскую.

Немного окунемся в историю, тем более, что заявление МИД РФ к ней напрямую отсылает: Япония должна признать итоги Второй мировой.

Она их и признала, подписав акт о капитуляции, который, в том числе, содержал территориальные претензии. Причем не только со стороны СССР, включающие всю Курильскую гряду и юг Сахалина, но и, к примеру, со стороны США , которые оккупировали куда более значимую часть японской территории, включая Окинаву , которая переходила под официальную юрисдикцию США, и где по сей день у Вашингтона остается самая крупная зарубежная военная база.

Правда, уже в 1952 году, опасаясь резкого роста антиамериканских настроений, США официально прекратили оккупацию Японии и вернули ей часть территорий, отдельно, впрочем, оговорив нахождение военных баз. То есть, по сути, была прекращена политическая, но не военная оккупация. Но этого было достаточно для того, чтобы страны из бывших врагов превратились в самых надежных союзников.

Годом ранее Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему — отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию, а значит, признала советскую принадлежность островов. Более того, в этом самом мирном договоре 1951 года (хотя советская сторона его и не подписала) прямо говорится, что Токио «отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». То есть на тот момент Япония, по сути в одностороннем порядке, отказывалась от претензий к СССР.

Откуда тогда возник спор? Проблема была искусственно создана американцами, желающими создать вечную проблему советско-японским отношениям и исключить сценарий, при котором Япония попала бы в нашу зону влияния, а им пришлось бы оттуда убраться.

Опасаться было чего. Предложение Никиты Хрущева вернуть два острова было направлено на нормализацию отношений с Японией. Это был подарок, в ответ на который Москва ждала примерно того же, чего ждет и сейчас — инвестиций. Но не только их. Ключевым пожеланием СССР был отказ Токио от военного сотрудничества с Вашингтоном. Москва была готова говорить о возможности передачи двух островов только при условии вывода американских баз.

Но американцы нас переиграли, вернув архипелаг Рюкю, включая ранее находившуюся под прямой юрисдикцией США Окинаву. Судя по всему, территориальные требования к СССР были условием Вашингтона. И речь шла уже не о двух, а сразу о четырех островах.

Но ведь Япония согласилась на все условия союзников в 1945-м! А в 1951-м подтвердила отказ от территориальных претензий. Но тут оказалось, что можно пойти на хитрость. Во-первых, СССР так и не подписал договор от 1951 года. Значит и Япония якобы может свои обещания не исполнять. Во-вторых, «внезапно» японские ученые выяснили, что четыре южно-курильских острова являются продолжением шельфа Хоккайдо, в отличие от остальных, принадлежащих к шельфу Камчатки. Выходит, по итогам Второй мировой Япония должна была передать СССР только северные острова гряды, а четыре южных острова как бы под определение не попадали. Вот такая научно-дипломатическая казуистика.

Сегодня, как и полвека назад, основными бенефициарами ситуации остаются американцы, для которых принципиально не допустить интенсификации экономических, а тем более — политических и военно-политических контактов Москвы и Токио. Это страшный сон Вашингтона. Но сегодня, если бы Москва отдала острова, к смене внешнеполитической ориентации Японии или хотя бы переходу к нейтральному статусу это едва привело бы. Время упущено.

При этом не нужно объяснять, что даже гипотетическая передача островов будет мощнейшим ударом по имиджу российской власти, как внутри российского общества, так и в среде внешнеполитических союзников. И это снова крайне выгодно Вашингтону, который прилагает огромные усилия для раскачивания российской власти, вводя санкции против политической и бизнес-элиты.

Для этого и вбрасывалась в российское общество мысль — вопрос с Курилами решен. Подумаешь, два острова, не четыре же…