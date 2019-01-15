Стали известны итоги переговоров РФ и США по ДРСМД

Рябков рассказал, что во встрече приняли участие представители почти всех ведомств и структур с обеих сторон, которые занимаются тематикой ДРСМД.

«Мы провели обзор ситуации, рассмотрели конкретные аспекты, вызывающие озабоченность с той и с другой стороны, обсудили ближайшую перспективу того, что может происходить с договором и вокруг него. В целом, вынуждены констатировать, что продвижения вперед нет», — заявил замминистра.