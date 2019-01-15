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Стали известны итоги переговоров РФ и США по ДРСМД 

Рамблер 15 минут назад
Россия и США провели переговоры по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но продвижения вперед нет. Об этом по итогам переговоров заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА «Новости».
Рябков рассказал, что во встрече приняли участие представители почти всех ведомств и структур с обеих сторон, которые занимаются тематикой ДРСМД.
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«Мы провели обзор ситуации, рассмотрели конкретные аспекты, вызывающие озабоченность с той и с другой стороны, обсудили ближайшую перспективу того, что может происходить с договором и вокруг него. В целом, вынуждены констатировать, что продвижения вперед нет», — заявил замминистра.
20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, поскольку Россия якобы нарушает условия договора. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выйдут из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не вернется к исполнению своих обязательств по соглашению. Россия считает обвинения в нарушении договора необоснованными.
Комментарии1
Политика , Видео , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , США
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