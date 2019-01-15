Патрушев предупредил Киев о риске потерять государственность Украины

"Продолжение такой политики со стороны киевской власти может способствовать утрате Украиной своей государственности", — сказал он в интервью "Российской газете".

По мнению Патрушева, "киевская власть делает все, чтобы расколоть Украину, отрабатывая сценарий Запада по отрыву Украины от России, при этом игнорируя интересы собственного народа".

"В итоге — де-факто страна оказалась расколотой. Население западных областей с недоверием относится к уроженцам юго-востока, считая их сторонниками "русского мира". В южных и восточных регионах власть Киева во многом обеспечивается за счет морального и физического прессинга местного населения национал-радикалами", — перечислил секретарь Совбеза.

Он пояснил: "В силу этого в указанных регионах растут антиправительственные настроения. Общественный раскол усугубляется межцерковным противостоянием".