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Патрушев предупредил Киев о риске потерять государственность Украины 

ТАСС + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что Украина может потерять государственность, если киевские власти продолжат нынешнюю политику.
"Продолжение такой политики со стороны киевской власти может способствовать утрате Украиной своей государственности", — сказал он в интервью "Российской газете".
По мнению Патрушева, "киевская власть делает все, чтобы расколоть Украину, отрабатывая сценарий Запада по отрыву Украины от России, при этом игнорируя интересы собственного народа".
"В итоге — де-факто страна оказалась расколотой. Население западных областей с недоверием относится к уроженцам юго-востока, считая их сторонниками "русского мира". В южных и восточных регионах власть Киева во многом обеспечивается за счет морального и физического прессинга местного населения национал-радикалами", — перечислил секретарь Совбеза.
Он пояснил: "В силу этого в указанных регионах растут антиправительственные настроения. Общественный раскол усугубляется межцерковным противостоянием".
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Комментарии2
Политика , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , "Российская газета"
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