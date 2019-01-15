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Патрушев раскритиковал наращивание военного присутствия США у границ России 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает наращивание военного присутствия США у границ России угрозой и явным элементом дестабилизации обстановки в мире.
"Наращивание военного присутствия — это военная угроза нашему государству, явный элемент дестабилизации обстановки в мире, который вместо политики партнерства порождает политику недоверия", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, в 2019 году в Латвии, Литве, Эстонии и Польше продолжится размещение четырех многонациональных батальонных тактических групп для "сдерживания нашей страны". Также продолжится усиление европейского сегмента противоракетной обороны США. "Ввод в строй противоракетного комплекса в Польше в дополнение к уже функционирующему в Румынии ожидается к 2020 году", — рассказал секретарь Совбеза.
Патрушев также привел данные о том, что количество военных баз США в мире сократилось с 1200 до 800 со времени окончания холодной войны.
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Комментарии
Политика , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , "Российская газета" , США
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