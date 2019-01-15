«Совсем недавно вы одержали убедительную победу на выборах. Народ, ваша страна ожидает эффективной работы, и мы готовы сделать всё, что зависит от нас, чтобы сотрудничество между нашими странами пошло на пользу нашим народам, и с тем, чтобы это было значимым, весомым вкладом в реализацию тех планов и программ, которые вы сформулировали», — цитирует Владимира Путина «Интерфакс».
Агентство уточняет, что президенты двух стран встретились впервые. Это первый визит Мнангагвы в Россию в качестве действующего главы государства.
Последний раз президент Зимбабве приезжал в нашу страну в мае 2015 года на торжества, посвящённые юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Тогда этот пост занимал Роберт Мугабе. Он руководил страной 37 лет, но после того, как военные взяли контроль над Зимбабве, подал в отставку. Это произошло в конце ноября 2017 года.