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Путин заявил о готовности России помочь в развитии Зимбабве 

Говорит Москва + ещё 6 2 часа назад
Фото: ТАСС
Путин заявил о готовности России помочь в развитии Зимбабве.
«Совсем недавно вы одержали убедительную победу на выборах. Народ, ваша страна ожидает эффективной работы, и мы готовы сделать всё, что зависит от нас, чтобы сотрудничество между нашими странами пошло на пользу нашим народам, и с тем, чтобы это было значимым, весомым вкладом в реализацию тех планов и программ, которые вы сформулировали», — цитирует Владимира Путина «Интерфакс».
Агентство уточняет, что президенты двух стран встретились впервые. Это первый визит Мнангагвы в Россию в качестве действующего главы государства.
Последний раз президент Зимбабве приезжал в нашу страну в мае 2015 года на торжества, посвящённые юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Тогда этот пост занимал Роберт Мугабе. Он руководил страной 37 лет, но после того, как военные взяли контроль над Зимбабве, подал в отставку. Это произошло в конце ноября 2017 года.
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Комментарии2
Политика , Африка , Владимир Путин , Роберт Мугабе , Интерфакс , Зимбабве
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