Путин заявил о готовности России помочь в развитии Зимбабве

«Совсем недавно вы одержали убедительную победу на выборах. Народ, ваша страна ожидает эффективной работы, и мы готовы сделать всё, что зависит от нас, чтобы сотрудничество между нашими странами пошло на пользу нашим народам, и с тем, чтобы это было значимым, весомым вкладом в реализацию тех планов и программ, которые вы сформулировали», — цитирует Владимира Путина «Интерфакс».

Агентство уточняет, что президенты двух стран встретились впервые. Это первый визит Мнангагвы в Россию в качестве действующего главы государства.