О чем молчат американские переводчики: Трамп + Путин =?..

Дональд Трамп и Владимир Путин , оказывается, большие друзья, только дружбу свою крепкую они усиленно скрывают. Особенно старается быть скрытным президент США . Но кое-кто из сограждан его уже почти раскусил. Ну или скоро раскусит.

Пять встреч за два года. Не слишком ли это много и все ли мы о них знаем? Юристы-демократы в палате представителей США решили докопаться до истинного содержания коротких и длинных бесед Дональда Трампа и Владимира Путина — в первую очередь тех, что были в Гамбурге в 2017-м и в Хельсинки в 2018-м году.

Задача трудновыполнимая, но оттого особенно азартная. Потому что в Гамбурге президент США после встречи с президентом России забрал у своего переводчика записи, сделанные во время разговора: демократов это насторожило уже тогда, а теперь настораживает еще больше. Ведь и в Хельсинки американский лидер повел себя странно: "переговаривался" в присутствии только переводчиков и никого другого, а потом "на пресс-конференции казался запуганным российским президентом", напомнила The Washington Post . Кстати, эта же публикация резонно обращается ко всем, кто якобы взял горячий "российский след" в политической карьере Дональда Трампа: наконец, "приведите доказательства, которые откроют больше того, что мы уже знаем".

Доказательства чего — тоже изложено: странного поведения этих двоих, когда они остаются условно одни. "Секретность Трампа" во всем, что связано с Путиным, "не только необычна по историческим меркам, но и возмутительна", — так выразился бывший заместитель госсекретаря Строуб Тэлботт, который в 1990-х участвовал в дюжине встреч между президентом Биллом Клинтоном и тогдашним президентом России Борисом Ельциным . Опасность скрытности, по мысли Тэлботта, в том, что она "затрудняет работу правительства США и, безусловно, дает Путину гораздо больше возможностей манипулировать Трампом".

Более того, не зная ни буквы из тайных записей переводчиков на встречах президентов США и России, сенатор-демократ Ричард Дж. Дурбин почти уверен, что это чуть ли не слова привязанности — во всяком случае, думая про Дональда Трампа, говорит так: "Почему он так приветлив с Владимиром Путиным, этим человеком, который никогда не был другом Соединенных Штатов? … Почему этот президент лучший приятель Трампа? Я не понимаю".

И вот, чтобы, наконец, разобраться, в самом ли деле приятельствуют Владимир Путин и Дональд Трамп, палата представителей США решила взяться за "тех самых" переводчиков — свидетелей таинственных бесед то там, то сям. Беда лишь в том, что "взяться" за них трудно, так как они имеют высокий уровень доступа к секретности и облечены почти теми же привилегиями, что и их президент. Так что сначала надо собраться и коллективно попридумывать форму повестки на допрос, через несколько недель проголосовать по этому вопросу, потом сформировать особый подкомитет и провести слушания касательно загадочности, которая окружает странные отношения Трампа с Путиным.

Короче, работы предстоит невпроворот. С другой стороны, никто и не говорил, что будет легко. Поиск российского следа под ботинками Дональда Трампа — всерьез и надолго. В конце концов, это профессия, за которую платят неплохие деньги.