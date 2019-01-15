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Губернатор Хакасии выдал премии чиновникам за счет бюджетников 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Недавно избранный глава Хакасии Валентин Коновалов выдал премии по 200-400 тыс. рублей высшим чиновникам региона, которые, как следует из документов, выданы «за счет экономии по фонду оплаты труда», сообщают СМИ.
Известно, что заместитель губернатора Хакасии, руководитель постпредства республики в Москве Юлия Исмагилова получила по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада. Документ, полученный СМИ, датирован 26 декабря 2018 года. Из него следует, что премия назначена за «успешное выполнение отдельных заданий главы Хакасии», сообщает Ura.ru.
Также премиальные получили заместители губернатора Андрей Асочаков и Богдан Павленко, глава минфина Ирина Войнова, министр труда и занятости Ирина Ахметова и еще 10 человек из числа руководителей региональных министерств и ведомств.
В большинстве своем они, как и Исмагилова, недолго проработали на своих постах: от двух недель до полутора месяцев.
Ранее в Сети появились сообщения о криминальном прошлом команды нового губернатора Хакасии Валентина Коновалова, который к середине декабря так и не решил возникшую в республике проблему с отоплением.
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Комментарии1
Политика , Минфин , РИА Ura.ru , Москва , Республика Хакасия
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