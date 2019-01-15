Путин проведет встречу с правительством

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что мероприятие запланировано на 16 января.

"Основной темой встречи станет обсуждение приоритетных задач в социально-экономической сфере в 2019 году и мер по их реализации", — отметили в пресс-службе Кремля.

Подчеркивается, что в ходе совещания будут рассмотрены и другие актуальные вопросы.