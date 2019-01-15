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Путин проведет встречу с правительством 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что мероприятие запланировано на 16 января.
"Основной темой встречи станет обсуждение приоритетных задач в социально-экономической сфере в 2019 году и мер по их реализации", — отметили в пресс-службе Кремля.
Подчеркивается, что в ходе совещания будут рассмотрены и другие актуальные вопросы.
Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал главные вызовы мировой экономике.
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Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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