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Беглов освободил от должности четырех вице-губернаторов Петербурга 

РИА Новости + ещё 33 43 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четырех вице-губернаторов, двое из которых назначены его советниками, сообщается на сайте Смольного.
"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от государственной должности вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова и вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Кучерявого по собственному желанию", — говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба городской администрации, также Беглов освободил от занимаемых должностей вице-губернаторов Константина Серова и Сергея Мовчана, назначив их своими советниками.
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Политика , Другое , Александр Беглов , Сергей Мовчан , Александр Говорунов , Константин Серов , Санкт-Петербург
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