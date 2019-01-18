Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четырех вице-губернаторов, двое из которых назначены его советниками, сообщается на сайте Смольного.
"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от государственной должности вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова и вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Кучерявого по собственному желанию", — говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба городской администрации, также Беглов освободил от занимаемых должностей вице-губернаторов Константина Серова и Сергея Мовчана, назначив их своими советниками.