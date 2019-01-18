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Турция и США продолжат переговоры по созданию зоны безопасности в САР 

RT на русском + ещё 21 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция и США продолжат переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.
Об этом информирует Anadolu.
Чавушоглу сообщил, что на предстоящих переговорах должно стать известно, насколько совпадают взгляды Турции и США относительно идей зоны безопасности в Сирии.
«Зона безопасности на севере Сирии важна для стабильности, возвращения домой сирийцев, включая наших курдских братьев, и борьбы с терроризмом», — заявил глава турецкого МИД.
Ранее президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону идею создать на севере Сирии зоны безопасности.
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , МИД , Сирия , США , Турция
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