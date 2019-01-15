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Д. Медведев назвал три национальные цели России на ближайшее будущее 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев озвучил три национальные цели России на ближайшее будущее. Соответствующие цели он озвучил в ходе пленарной дискуссии на тему «Национальные цели развития и глобальные тренды» в рамках Гайдаровского форума.
«Российская стратегия на среднесрочную перспективу сформулирована в майском указе президента от 7 мая 2018 г. и в национальных, и федеральных проектах, которые в настоящий момент уже приняты, и мы начали работать над их реализацией. Если коротко охарактеризовать наши планы — это, во-первых, амбициозные, но конкретные целевые показатели, во-вторых, адекватное ресурсное и кадровое обеспечение, и в-третьих, проектный подход, который позволяет не только контролировать, как идут дела, но и вовремя увидеть, где нужны коррективы, а они точно потребуются из-за глобальных трендов. Таким образом, мы четко формулируем работу по достижению национальных целей и развития», — сказал Д. Медведев.
X Гайдаровский форум на тему «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» проходит в Москве с 15 по 17 января 2019 г. Темой площадок в этом году стали: актуальные цели для России на ближайшие пять-шесть лет, национальные проекты, здравоохранение, образование, развитие человеческого капитала и другое.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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