Д. Медведев назвал три национальные цели России на ближайшее будущее

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев озвучил три национальные цели России на ближайшее будущее. Соответствующие цели он озвучил в ходе пленарной дискуссии на тему «Национальные цели развития и глобальные тренды» в рамках Гайдаровского форума.

«Российская стратегия на среднесрочную перспективу сформулирована в майском указе президента от 7 мая 2018 г. и в национальных, и федеральных проектах, которые в настоящий момент уже приняты, и мы начали работать над их реализацией. Если коротко охарактеризовать наши планы — это, во-первых, амбициозные, но конкретные целевые показатели, во-вторых, адекватное ресурсное и кадровое обеспечение, и в-третьих, проектный подход, который позволяет не только контролировать, как идут дела, но и вовремя увидеть, где нужны коррективы, а они точно потребуются из-за глобальных трендов. Таким образом, мы четко формулируем работу по достижению национальных целей и развития», — сказал Д. Медведев.

X Гайдаровский форум на тему «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» проходит в Москве с 15 по 17 января 2019 г. Темой площадок в этом году стали: актуальные цели для России на ближайшие пять-шесть лет, национальные проекты, здравоохранение, образование, развитие человеческого капитала и другое.