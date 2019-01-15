Аксенов сообщил об отставках в руководстве Феодосии

В декабре 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов провел выездное совещание по проблемным вопросам городского округа Феодосии и поставил перед властями города задачу решить проблемы с управляющими компаниями и обслуживанием жилого фонда до конца года.

"Оба руководителя (Фомич и Титаренко) уже написали заявления (об увольнении), решение окончательное", — сказал Аксенов на совещании во вторник.

Исполняющим обязанности главы администрации Феодосии назначен Сергей Бовтуненко, сказал Аксенов. На должность председателя городского совета Феодосии рекомендована Анжела Сердюкова, кандидатуру которой должен согласовать спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов

Сергей Фомич был утвержден главой администрации Феодосии в октябре 2017 года после увольнения с этой должности Станислава Крысина и одновременной отставки главы муниципального образования Светланы Гевчук. Станислав Крысин сменил на посту главы администрации города в июне 2016 года осужденного за взяточничество Дмитрия Щепеткова.

Феодосия — один из древнейших городов на полуострове, основан в 4 веке до н.э. Расположен на берегу одноименного залива на юго-восточном черноморском побережье Крыма. Феодосия — город воинской славы. Население Феодосии — около 68 тысяч человек. В Феодосии расположено несколько крупных предприятий, которые во времена СССР выпускали продукцию оборонного характера — верфь "Море", механический и оптический завод, НИИ аэроупругих систем.