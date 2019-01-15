В. Жириновский поддержал идею о возврате производственной гимнастики в России

«В Мосгордуме предложили возродить производственную гимнастику. Очень правильно. В 12 часов вся страна хотя бы пять минут на рабочих местах могла бы заниматься этой производственной гимнастикой. Это очень важно», — заявил В. Жириновский.

При этом он отметил, что введение каких-либо норм, а затем их отмена — особенность развития нашей страны. «Это только в России так — сперва что-то создаем, запрещаем или отменяем, а через некоторое время восстанавливаем», — добавил В. Жириновский.