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В. Жириновский поддержал идею о возврате производственной гимнастики в России 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею о возрождении в России производственной гимнастики. Об этом он сообщил журналистам.
«В Мосгордуме предложили возродить производственную гимнастику. Очень правильно. В 12 часов вся страна хотя бы пять минут на рабочих местах могла бы заниматься этой производственной гимнастикой. Это очень важно», — заявил В. Жириновский.
При этом он отметил, что введение каких-либо норм, а затем их отмена — особенность развития нашей страны. «Это только в России так — сперва что-то создаем, запрещаем или отменяем, а через некоторое время восстанавливаем», — добавил В. Жириновский.
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Политика , Владимир Жириновский , Мосгордума , ЛДПР
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