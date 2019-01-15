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Володин: Россия не вернется в ПАСЕ 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Российская делегация не вернётся в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, поскольку поправки об исключении санкционных статей из регламента так и не были приняты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 января на встрече со спикером парламента Финляндии Паулой Рисикко.
«Исходя из того, что регламент не изменен и эта норма в нем осталась, мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения», — сказал Володин. Он добавил, что Россия настаивает на верховенстве устава Совета Европы.
«В уставе прямо сказано, что все страны-участницы имеют равные права», — подчеркнул спикер. Он напомнил, что Россия выступает против применения нормы регламента ПАСЕ, позволяющей лишать права голоса национальные делегации.
«Это самый настоящий атавизм диктаторских государств. Это недопустимо. Считаем правильным, чтобы национальные парламенты высказали свою позицию по этому вопросу», — сказал он.
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