Володин: Россия не вернется в ПАСЕ

Российская делегация не вернётся в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, поскольку поправки об исключении санкционных статей из регламента так и не были приняты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 января на встрече со спикером парламента Финляндии Паулой Рисикко.

«Исходя из того, что регламент не изменен и эта норма в нем осталась, мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения», — сказал Володин. Он добавил, что Россия настаивает на верховенстве устава Совета Европы.

«В уставе прямо сказано, что все страны-участницы имеют равные права», — подчеркнул спикер. Он напомнил, что Россия выступает против применения нормы регламента ПАСЕ, позволяющей лишать права голоса национальные делегации.