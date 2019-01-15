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Песков рассказал, что не пользуется соцсетями 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не пользуется соцсетями, а информацию получает из интернета, лент государственных агентств и материалов пресс-службы.
"Я ни разу в жизни не заходил в Facebook, никогда не был в "Одноклассниках", я не знаю, как выглядит "ВКонтакте" изнутри. У меня нет такой потребности, и я не хочу себя заставлять", — сказал пресс-секретарь президента в интервью "Аргументам и Фактам".
Он отметил, что те, кто проводит большую часть своей жизни в соцсетях, во многом рискуют.
"Сколько российских аккаунтов пострадало, когда в США вдруг посчитали, что они создавались для вмешательства в их президентские выборы? Я уверен, что там было огромное количество аккаунтов, которые знать не знали про эти выборы. Но их просто заблокировали — и всё. Возьмите Instagram Кадырова, на который вся республика подписана: взяли и заблокировали. Как так?" — сказал Песков.
По его словам, соцсеть Instagram — это гениальное изобретение, но никто из ее пользователей не читает условия соглашения.
"Вы знаете, что написано в этих условиях? Ваша страничка в Instagram является собственностью компании. Она может быть у вас отнята, закрыта в любой момент. И это относится ко всем соцсетям и мессенджерам", — сказал Песков.
Он отметил, что использование соцсетей можно сравнить с международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей SWIFT.
"Не нравится Америке, как Иран себя ведет, — отключают там банки от этой системы. А где гарантии, что завтра России не отключат? Или европейцам? И социальные сети, и экономические системы в нынешней системе координат политизируются. Перед отдельным человеком или перед отдельным государством рано или поздно встает вопрос: или ты начинаешь жить под нашу диктовку, или мы тебя заблокируем. В итоге все упирается в суверенность, личную или государственную", — добавил он.
Песков отметил, что в свободное время просматривает интернет и ленты государственных информагентств.
"Кроме того, конечно, я получаю все материалы пресс-службы. У нас есть служба дежурных, которая мониторит телеэфиры, радио и интернет. Новости читаю с рабочего компьютера или с телефона. Если какая-то привлекает внимание, то прошу подготовить уточненную информацию", — добавил пресс-секретарь президента.
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Политика , Дмитрий Песков , Аргументы и Факты , США
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