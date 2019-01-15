Песков рассказал, почему у Путина не может быть смартфона

Наличие смартфона предусматривает полную прозрачность, поэтому глава государства не может его иметь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете "АиФ" "Прекрасно! А как раньше без телефона обходились? Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", — ответил Песков на вопрос издания, как президент РФ Владимир Путин обходится без телефона. Пресс-секретарь также рассказал, что Путин черпает информацию из газет и журналов, а также из интернета.