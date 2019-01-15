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Песков рассказал, почему у Путина не может быть смартфона 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наличие смартфона предусматривает полную прозрачность, поэтому глава государства не может его иметь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете "АиФ".
"Прекрасно! А как раньше без телефона обходились? Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", — ответил Песков на вопрос издания, как президент РФ Владимир Путин обходится без телефона.
Пресс-секретарь также рассказал, что Путин черпает информацию из газет и журналов, а также из интернета.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Аргументы и Факты
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