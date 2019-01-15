Песков высказался о «сговоре» Путина и Трампа 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете "АиФ" заявил, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не существует сговора.
По его словам, популярная в США точка зрения о том, что санкции Соединенных Штатов в отношении России являются демонстративными, — это "конспирология".
"Санкции — это не бирюльки, а очень серьезная вещь", — сказал Песков.
Он добавил, что угрозы США санкциями из-за реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" — это "неприкрытая попытка" заставить страны Европы закупать американский сжиженный газ по завышенной цене.
Ранее Песков ответил на вопрос о пенсии Путина.