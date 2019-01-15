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Песков высказался о «сговоре» Путина и Трампа 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете "АиФ" заявил, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не существует сговора.
По его словам, популярная в США точка зрения о том, что санкции Соединенных Штатов в отношении России являются демонстративными, — это "конспирология".
"Санкции — это не бирюльки, а очень серьезная вещь", — сказал Песков.
Он добавил, что угрозы США санкциями из-за реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" — это "неприкрытая попытка" заставить страны Европы закупать американский сжиженный газ по завышенной цене.
Ранее Песков ответил на вопрос о пенсии Путина.
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Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Аргументы и Факты , США
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