Новое обострение в отношениях Москвы и Киева связано с предвыборной кампанией президента Украины Петра Порошенко, для наращивания его рейтинга используются самые разные приемы, в том числе и провокация в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Новое обострение отношений с Киевом сейчас связано с предвыборной кампанией Порошенко. Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разные приемы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе", — сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
Вместе с тем он подчеркнул, что несмотря на все проблемы украинцы всё равно остаются для России очень близким народом, о чём неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.
"Межгосударственные конфликты никоим образом не должны это изменить", — добавил пресс-секретарь главы государства.