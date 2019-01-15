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Песков объяснил новое обострение в отношениях Москвы и Киева 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новое обострение в отношениях Москвы и Киева связано с предвыборной кампанией президента Украины Петра Порошенко, для наращивания его рейтинга используются самые разные приемы, в том числе и провокация в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Новое обострение отношений с Киевом сейчас связано с предвыборной кампанией Порошенко. Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разные приемы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе", — сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
Вместе с тем он подчеркнул, что несмотря на все проблемы украинцы всё равно остаются для России очень близким народом, о чём неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.
"Межгосударственные конфликты никоим образом не должны это изменить", — добавил пресс-секретарь главы государства.
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Политика , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Путин , Аргументы и Факты , Москва
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