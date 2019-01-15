Мессенджер Telegram — интересное явление, там есть множество познавательных каналов, но политические каналы используются как как инструмент манипуляции, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "АиФ".
"Сам по себе Telegram — интересное явление. Там очень много познавательных каналов: исторических, лингвистических, экономических. Что касается политических каналов, я бы сказал, что их подавляющее большинство — это политологическая чернуха, причем чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей. И всё это используется как инструмент манипуляции бюрократами и журналистами", — отметил Песков.
Он отметил, что ряд чиновников в регионах склонны реагировать на сообщения в таких каналах.
"Мы им даем простой совет: удалите из телефона и живите спокойно. Многие так и поступают", — отметил он.
В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре, в свою очередь, отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.