Песков рассказал, за какими темами постоянно следит Владимир Путин

"Всё-таки прежде всего президента волнует то, что творится у нас в стране. Так всегда было. Но международные дела тоже, конечно, являются неотъемлемой частью его работы. Сирия требует постоянного внимания Путина как главнокомандующего, поскольку там находятся наши военные", — сказал он в интервью "АИФ".

"Отношения с Украиной и с США остаются нашими застарелыми проблемами, и они постоянно в поле зрения президента", — добавил он.