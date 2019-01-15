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Песков рассказал, за какими темами постоянно следит Владимир Путин 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сирия, Украина и США находятся в постоянном внимании президента РФ Владимира Путина, но прежде всего его волнует ситуация внутри РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Всё-таки прежде всего президента волнует то, что творится у нас в стране. Так всегда было. Но международные дела тоже, конечно, являются неотъемлемой частью его работы. Сирия требует постоянного внимания Путина как главнокомандующего, поскольку там находятся наши военные", — сказал он в интервью "АИФ".
"Отношения с Украиной и с США остаются нашими застарелыми проблемами, и они постоянно в поле зрения президента", — добавил он.
Песков отметил, что активность международной жизни за последние годы выросла в разы, и если раньше провести 2-3 телефонных разговора в неделю с каким-то международным партнером было очень трудно, то сейчас это нормальная практика. "Вы сами видели: например, Александр Григорьевич Лукашенко в преддверии Нового года был в Москве дважды, с перерывом в трое суток", — напомнил он.
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Комментарии3
Политика , В мире , Другое , Социология , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Аргументы и Факты , Сирия , США
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