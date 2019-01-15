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Президент Сербии тайно принес Путину икону 

Рамблер + ещё 3 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что во время одной из личных встреч он подарил российскому лидеру Владимиру Путину икону, а тот сыграл ему на пианино. Об этом сообщает Blic.
Сербский политик рассказал о своих отношениях с российским президентом перед визитом Путина в Сербию.
Вучич назвал Путина разумным и ответственным человеком, которому небезразличны традиции.
Президент Сербии отметил, что однажды Путин пригласил его к себе домой поздним вечером, около 22:45.
«Мне удалось принести ему икону, которая не прошла через все процедуры безопасности. Он встал и показал и доверие, и уважение, и свой православный дух», — подчеркнул Вучич.
По его словам, он удивился, что Путин не отложил подарок «куда-то в сторону», а сразу же поставил на стол рядом, трижды перекрестился и поцеловал икону.
Затем они начали говорить о православии, российский президент сыграл на пианино и пригласил Вучича на ночной хоккейный матч.
По словам президента Сербии, в отличие от тех, кто ненавидит русских, он называет себя русофилом, так как любит русскую литературу.
«Но моя работа не в том, чтобы говорить о литературе. Моя работа — руководить политикой и выяснять, будет ли у сербов газ», — добавил он.
Путин посетит Сербию 17 января. В ходе визита политики обсудят инновации, развитие технологий, энергетику, сельское хозяйство и торговлю, а также подпишут 21 соглашение.
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Политика , Владимир Путин , Сербия
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