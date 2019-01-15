Президент Сербии тайно принес Путину икону

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что во время одной из личных встреч он подарил российскому лидеру Владимиру Путину икону, а тот сыграл ему на пианино. Об этом сообщает Blic.

Сербский политик рассказал о своих отношениях с российским президентом перед визитом Путина в Сербию.

Вучич назвал Путина разумным и ответственным человеком, которому небезразличны традиции.

Президент Сербии отметил, что однажды Путин пригласил его к себе домой поздним вечером, около 22:45.

«Мне удалось принести ему икону, которая не прошла через все процедуры безопасности. Он встал и показал и доверие, и уважение, и свой православный дух», — подчеркнул Вучич.

По его словам, он удивился, что Путин не отложил подарок «куда-то в сторону», а сразу же поставил на стол рядом, трижды перекрестился и поцеловал икону.

Затем они начали говорить о православии, российский президент сыграл на пианино и пригласил Вучича на ночной хоккейный матч.

По словам президента Сербии, в отличие от тех, кто ненавидит русских, он называет себя русофилом, так как любит русскую литературу.

«Но моя работа не в том, чтобы говорить о литературе. Моя работа — руководить политикой и выяснять, будет ли у сербов газ», — добавил он.

Путин посетит Сербию 17 января. В ходе визита политики обсудят инновации, развитие технологий, энергетику, сельское хозяйство и торговлю, а также подпишут 21 соглашение.