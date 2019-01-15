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Захарова оценила угрозы посла США из-за «Северного потока — 2» 

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Ранее в СМИ появилась информация, что Ричард Греннел разослал письма в несколько немецких компаний и намекнул на возможность введения санкций со стороны Соединенных Штатов из-за поддержки строительства газопровода.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» прокомментировала угрозы со стороны посла США Ричарда Греннела ввести санкции в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте газопровода «Северный поток — 2», назвав действия дипломата частью программы по сдерживанию России.
По ее словам, дейсвтия американского дипломата являются частью долгосрочной программы по глобальному сдерживанию нашей страны, и являются неприемлимыми.
Ранее «Северный поток-2» дошел до Швеции.
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Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , США
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