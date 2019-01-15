Членов Правительства смогут увольнять за коррупцию

Членов Правительства, попавшихся на коррупционных преступлениях, будут наказывать также как и любых других чиновники — выговорами и увольнениями. Соответствующий проект закона 15 января планирует рассмотреть Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

В инициативе сказано, что она была разработана во исполнение подпункта «б» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы, утверждённого Указом Президента от 29 июня 2018 года.

Сейчас чиновники — коррупционеры получают выговоры, предупреждения о неполном должностном соответствии и увольнение в связи с утратой доверия.

«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечёт социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — сказано в законопроекте.