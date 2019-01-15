Членов Правительства смогут увольнять за коррупцию 

Членов Правительства, попавшихся на коррупционных преступлениях, будут наказывать также как и любых других чиновники — выговорами и увольнениями. Соответствующий проект закона 15 января планирует рассмотреть Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
В инициативе сказано, что она была разработана во исполнение подпункта «б» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы, утверждённого Указом Президента от 29 июня 2018 года.
Сейчас чиновники — коррупционеры получают выговоры, предупреждения о неполном должностном соответствии и увольнение в связи с утратой доверия.
«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечёт социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — сказано в законопроекте.
В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил порядок ведения реестра лиц, уволенных за коррупционные правонарушения в связи с утратой доверия. В документе содержатся фамилия, имя, отчество, место работы и должность, с которой уволили чиновника, а также основание для увольнения каждого из них. Сведения хранятся пять лет. Основанием для исключения из реестра могут стать либо истечение этого срока, отмена акта, ставшего основанием для включения в реестр, либо смерть включённого в реестр гражданина.